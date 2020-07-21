Бразилиа, , 08:43 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бразилии от COVID-19 и связанных с ним осложнений скончались 632 пациента. Об этом 21 июля сообщает бразильский минздрав.

В результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания в стране стало составлять 80 120.

Также сообщается, что за последние сутки в Бразилии было выявлено 20 257 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 2 118 646.

При этом отмечается, что в настоящее время в стране 1 406 202 человека вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Киргизии зарегистрирован 28251 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2.