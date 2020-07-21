Сантьяго, , 08:41 — REGNUM 333 029 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Чили с начала наблюдений, в том числе выявлено за последние сутки — 2 099. Об этом сообщается на сайте чилийского минздрава.

Из них 303 992 человек уже выздоровели. В настоящее время в больницах страны находятся на учете или госпитализированы 20 404 пациентов с COVID-19.

Кроме того, в Чили зафиксировано 8 633 летальных исхода от осложнений при данном заболевании от осложнений при данном заболевании. За сутки этот показатель вырос на 130.

За период пандемии в республике провели 1 420 390 тестов на заражение SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля, по данным ВОЗ, в мире было зарегистрировано 5111 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

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