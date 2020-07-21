Париж, , 08:36 — REGNUM Национальная компания французских железных дорог (SNCF) намерена измерять температуру тела пассажиров перед посадкой в вагон в рамках борьбы с пандемией, сообщает Le Figaro.

Первые тесты будут проведены во вторник, 21 июля 2020 года на Лионском вокзале в Париже. Пять «терминалов здоровья», установленных перед входом, позволят путешественникам без контакта измерить температуру тела.

Известно, что путешественникам-добровольцам придется стоять в течение четырех секунд перед терминалом, чтобы измерить температуру. Значение не будет отображаться на устройстве, и данные не будут сохранены.

В железнодорожной компании пояснили, что в случае, если температура пассажира окажется выше 38,5 градусов, сотрудники SNCF подойдут к путешественнику. Они предоставят ему новую хирургическую маску, водно-спиртовой гель и напомнят о важности соблюдения безопасной дистанции. Если клиент пожелает отложить или отменить свою поездку, это будет возможно без взимания платы, но не будет никакого запрета на проезд.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение скорости движения на дорогах Франции после двух лет экспериментов «продемонстрировало свою эффективность».

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