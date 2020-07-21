Москва, , 08:37 — REGNUM За то время, пока коронавирус изучали ученые, SARS-CoV-2 не менял своих свойств. Об этом 20 июля рассказал профессор Сколтеха Георгий Базыкин, его слова приводит РИА Новости.

«Мы не видим никаких различий в вирусах в зависимости от того, какой у них генотип, надежных свидетельств этого нет», — заявил ученый.

Также он отметил, что есть слабый сигнал того, что, вероятно, одна из мутаций SARS-CoV-2 увеличивает способность вируса к передаче — как считает ученый, который в этом не уверен, может быть, на 5% — но такой эффект в любом случае является слабым, и из-за этого не стоит волноваться.

«Пока те мутации, которые происходит, свойства вируса не меняют, и это хорошая новость», — сказал Базыкин.

При этом он уточнил, что данная ситуация может измениться, и в случае начала эволюционных изменений коронавируса нужно будет также менять вакцину.

«Но пока об этом думать рано… Нет научных данных ни о том, что вирус ослабевает, ни о том, что он усиливается», — подчеркнул ученый, добавив, что теория предсказывает, что SARS-CoV-2 не будет слабеть, а станет увеличивать свои способности для передачи от человека к человеку.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты 48-го ЦНИИ войск РХБЗ Минобороны, Национального исследовательского центра им. Гамалеи и Главного военного госпиталя им. Бурденко, готова.