Киев, , 08:38 — REGNUM По состоянию на 1 июня 2020 года на Украине проживало 41 млн 785 тыс. 800 человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

С января по май 2020 года численность населения страны сократилась на 116,7 тыс. человек, сказано в сообщении.

В Госстате Украины также отметили, что на 48 родившихся приходится 100 умерших.

Напомним, ранее на Украине в очередной раз отложили проведение переписи населения. Правительство опубликовало программу деятельности, в которой отнесло перепись к долгосрочным приоритетам, не назвав даже примерной даты её проведения.

Отметим, что последний раз перепись населения на Украине проводилась в 2001 году.

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