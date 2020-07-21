Улан-Удэ, , 08:26 — REGNUM Известный актер Стивен Сигал прибыл в столицу Республики Бурятия Улан-Удэ, где он намеревается провести неделю. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба правительства региона.

«Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что Сигал намерен пробыть в Бурятии в течение недели и в это время хочет посетить центр буддийской традиционной Сангхи России — Иволгинский дацан, в котором им будет проведена показательная тренировка со спортсменами из Бурятии.

Кроме этого, актер планирует ознакомиться с традициями и культурой старообрядцев в Тарбагатайском районе республики, а одним из главных пунктов его программы пребывания в Бурятии станет посещение озера Байкал.