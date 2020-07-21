Абакан, , 08:15 — REGNUM В Хакасии во второй половине дня 21 июля и ночью 22 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на данные Хакасского гидрометцентра.

Также прогнозируется усиление ветра до 15−20 м/с. Местами шквалистые порывы будут достигать 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, на Бурятию надвигается жара до 32−37 градусов.

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