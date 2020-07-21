Париж, , 08:10 — REGNUM Новый межведомственный делегат по безопасности дорожного движения во Франции Мари Готье-Меллере заявила, что снижение скорости движения на дорогах страны после двух лет экспериментов «продемонстрировало свою эффективность», сообщает Le Figaro.

Известно, что ограничение скорости движения до 80 км/ч спасло 349 жизней за пределами городских районов и автострад между датой вступления в силу данной меры 1 июля 2018 года и 28 февраля 2020 года. Эти цифры взяты из отчета, подготовленного центром исследований и экспертизы по рискам, окружающей среде, мобильности и планированию.

«Мы наблюдаем тенденцию, которую наблюдали в отношении других очень символичных мер безопасности дорожного движения, когда изначально существует сопротивление тому, что воспринимается как нарушение свободы. По прошествии времени мы понимаем, что в конечном итоге ограничение было не таким высоким, как мы боялись», — прокомментировала Мари Готье-Меллере.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро детей погибли в дорожно-транспортном происшествии (ДТП) на автомагистрали A7 во французском департаменте Дром на юго-востоке страны.

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