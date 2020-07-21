Калининград, , 08:09 — REGNUM Тактические двусторонние учения с участием подразделений мотопехоты и мотострелков прошли на полигоне Балтийского флота ВМС РФ, расположенного под Калининградом. Об этом 20 июля рассказал журналистам представитель Балтфлота Роман Мартов.

«В рамках масштабной внезапной проверки боевой готовности, которая проходит в Вооружённых силах РФ, на полигоне Хмелевка в Калининградской области состоялось двустороннее тактическое учение с участие военнослужащих соединения морской пехоты флота и мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота», — заявил Мартов.

Также он уточнил, что в них было задействовано свыше двух тысяч военнослужащих и около 100 единиц военной техники.

Кроме этого, представитель Балтфлота сообщил, что в рамках учений указанные подразделения были приведены в высшую степень боеготовности, совершив марш на технике на морской десантный полигон и отработав не совсем типичную для себя цель по противодесантной обороне участка морского берега. На данном месте военные провели подготовку местности к противодесантной обороне и устроили себе позиции. При этом за их действиями следили в реальном времени беспилотники, данные с которых транслировались на экранах в командном пункте руководства учениями.

Отметим, подразделения Балтфлота были подняты по тревоге в рамках проверки боеготовности, проходящей по решению Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России.