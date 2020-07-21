Урумчи, Китай, , 07:59 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено восемь новых локальных случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения Синьцзяна, из восьми случаев семь пришлись на столицу региона города Урумчи и еще один — на Синьцзянский производственно-строительный корпус. Также в Урумчи выявлено пять новых бессимптомных случаев.

В период с 15 по 20 июля в Синьцзяне было выявлено 55 новых подтвержденных случаев COVID-19. Общее число людей, находящихся под медицинским наблюдением в связи с эпидемией в Синьцзяне, достигло 3119 человек.