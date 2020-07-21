Москва, , 08:24 — REGNUM Первая отечественная вакцина от коронавирусной инфекции, в создании которой участвовали военные специалисты 48-го ЦНИИ войск РХБЗ Минобороны, Национального исследовательского центра им. Гамалеи и Главного военного госпиталя им. Бурденко, готова. Об этом первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов сообщил в интервью, опубликованном 21 июля газетой «Аргументы и факты».

По словам Цаликова, окончательные оценки результатов испытаний вакцины военными специалистами и учёными Национального исследовательского центра уже сделаны.

«На момент выписки все без исключения добровольцы, получив иммунитет от коронавируса, чувствовали себя нормально. Таким образом, первая отечественная вакцина от новой коронавирусной инфекции — готова», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля Минобороны России объявило о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса на добровольцах. Испытания прошли на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко.

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