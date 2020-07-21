Нью-Дели, , 07:51 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки скончались 587 человек от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба индийского минздрава.

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в республике достигло 28 084. Также за 20 июля в стране выявили 37 148 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Индии подтвердили уже 1 155 191 случай инфицирования коронавирусом нового типа.

«Число активных случаев заболевания в стране составляет 402 529», — отметили в индийском министерства здравоохранения.

По последним данным, в Индии уже выздоровели 724 578 человек.