Оренбург, , 07:03 — REGNUM У сотрудника минздрава Оренбургской области выявлена пневмония, сообщает региональное ведомство.

Коронавирусная инфекция у сотрудника лабораторно не подтвердилась. Однако все противоэпидемические мероприятия в здании министерства по данному случаю проведены как по контакту с COVID-пациентом.

Коллеги, с кем общался заболевший чиновник, переведены на удаленный режим работы. В минздраве подчеркнули, что уже два месяца ведомства по приказу руководителя частично функционирует в дистанционном формате.

Напомним, с начала пандемии (на 20 июля) в регионе выявлен 5701 носитель SARS-CoV-2. Выздоровели 4107 пациентов. От COVID-19 скончались 34 человека. В стационарах на лечении находятся 807 человек с диагнозом COVID-19, из них 56 пациентов — в тяжелом состоянии. Карантин действует в селах четырех муниципальных образований.

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