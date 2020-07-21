Нур-Султан, , 07:02 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 возросло на 1 630 и составило 73 468. Об этом сообщается в Telegram-канале межведомственной комиссии республики.

Больше всего случаев за прошедшие сутки выявлено в Алма-Ате — 251. Кроме того, с начала пандемии в страны 43 тысячи человек выздоровело от COVID-19, а 585 пациентов скончались от осложнений при данном заболевании.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, заявил, что в стране планируется объединять статистику по коронавирусной инфекции и по пневмонии.

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