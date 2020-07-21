Улан-Удэ, , 06:56 — REGNUM В Бурятии получение государственной поддержки частными детсадами поставили в зависимость от соблюдения последними санитарно-эпидемиологических правил и норм. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Так, условием для получения субсидий станет соблюдения противоэпидемических требований. Как отмечается, новое условие ввели из-за выявленных в ходе проверок нарушений. Так, по словам главного санитарного врача Бурятии Сергея Ханхареева, в шести детсадах выявлены случаи заражения коронавирусом.

«Необходимо отметить, что в пяти частных детских садах — это группы по присмотру за детьми — установлены нарушения санитарного законодательства… По установленным нарушениям возбуждены административные производства», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за нарушений санитарных требований в кафе и ресторанах власти республики пригрозили вновь запретить работу заведений общепита.

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