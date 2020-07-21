Пекин, , 06:38 — REGNUM За сутки еще 18 человек, переболевших COVID-19, были выписаны из госпиталей Китая, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, еще 242 пациента с новым коронавирусом продолжают получать медицинскую помощь в госпиталях страны. Из них семеро — в тяжёлом состоянии.

Всего 78 817 человек были вылечены и выписаны из госпиталей. Всего 83 693 подтвержденного случая COVID-19 было выявлено на материковой части страны, из которых 4634 человека скончались.