Абакан, , 06:08 — REGNUM По состоянию на 21 июля в Хакасии выявлено 2649 носителей коронавируса, в том числе за последние сутки подтверждён 21 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Восемь из вновь выявленных случаев— это служебные и семейные контакты. Трое пациентов поступили с признаками ОРВИ, девять — с признаками пневмонии. Также заразился житель Хакасии, находившийся в Санкт-Петербурге.

В регионе выздоровели 2113 пациентов, в том числе 70 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии скончались 26 пациентов с коронавирусом.

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