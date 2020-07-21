Ханой, , 06:06 — REGNUM Во Вьетнаме за прошедшие сутки было выявлено 12 завозных случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба вьетнамского минздрава.

Сообщается, что большинство из выявленных пациентов — граждане Вьетнама, вернувшиеся из России и находившиеся на карантине после пересечения границы. Отмечается, что в республике не было зафиксировано ни одного случая передачи инфекции внутри страны на протяжении более чем трех месяцев.

По последним данным, во Вьетнаме с начала пандемии подтверждено 396 случаев заражения коронавирусом нового типа. Летальных случаев среди пациентов с COVID-19 не зафиксировано.