Берлин, , 05:58 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 522 случая заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в ФРГ достигло 201 823. Также за 20 июля в стране скончались четыре пациента от болезней, вызванных коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Германии подтвердили 9086 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля Германия решила предоставить кредит на сумму 3 млрд евро беднейшим странам на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Отмечалось, что деньги будут выделяться в рамках программы Международного валютного фонда (МВФ).

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