Вашингтон, , 05:48 — REGNUM Студия iam8bit выпустит коробочную версию популярной инди-игры Untitled Goose Game. Об этом 21 июля сообщил портал Screen Rant.

Версия игры Lovely Edition выйдет только для консолей PlayStation 4 и Nintendo Switch. Её релиз состоится в третьем квартале 2020 года. Кроме копии Untitled Goose Game на физическом носителе в коробке также будет находиться 24-страничный каталог товаров из вселенной, раскладная карта и наклейка No Goose («Нет гусям»), которую фермеры расклеивают в игре.

https://twitter.com/iam8bit/status/1285237225756618752

Релиз Untitled Goose Game состоялся 20 сентября 2019 года. Игра получила британскую премию BAFTA 2020 в области видеоигр в категории «Лучшая семейная, социальная игра».

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