Нижние Серги, Свердловская область, , 05:45 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области около 200 домов оказались подтоплены водой. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Семь человек были эвакуированы. Остальные сами покинули зону подтопления. Мэрия города развернула три пункта временного размещения. Сейчас спасатели, полиция и представители служб жизнеобеспечения проверяют подтопленные дома и территории в поисках возможно остающихся там людей.

Как сообщало ИА REGNUM, подтопление произошло 20 июля. Этому предшествовал ливень, после которого две реки вышли из берегов.

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