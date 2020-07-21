Хэфэй, Китай, , 05:41 — REGNUM Порядка 1500 пожарных были направлены в провинцию Аньхой на востоке Китая для оказания помощи в борьбе с наводнениями, сообщили 20 июля в Министерстве по чрезвычайным ситуациям КНР.

Пожарные были собраны из разных регионов страны уровня провинций и направлены на передовую линию борьбы с наводнениями, включая города Учжоу, Чучжоу в провинции Аньхой.

С начала сезона паводков в стране, специальные команды спасателей приняли участие в 7961 спасательной миссии и миссии по устранению последствий паводков. Около 122 тыс. челвоек были спасены или эвакуированы.

Общее число пожарных, направленных на борьбу с разгулом стихии в Китае, достигло порядка 95 700 человек, в то время как количество выездов, совершенных пожарными автомобилями и или лодками, достигло 13 800 и 8273 соответственно, сообщили в министерстве.

Ливни, начавшиеся в регионе со 2 июля, привели к тому, что 11 городов и еще 65 администраций уездного уровня в провинции пострадали. В результате 585,1 тыс. человек пострадали, прямой экономический ущерб достиг 12,15 млрд юаней (около $1,74 млрд).