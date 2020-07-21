Хараре, , 05:17 — REGNUM Число умерших от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией в Зимбабве, достигло 26 человек, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Также за 20 июля в стране выявили 102 новых случая заражения коронавирусом нового типа. Из них 21 случай является завозным, остальные связаны с заражением инфекцией внутри страны. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Зимбабве достигло 1713.

Отмечается, что с начала пандемии в Зимбабве уже выздоровели 472 пациента. Всего в стране был проведен 103 291 тест на выявление COVID-19 среди жителей.