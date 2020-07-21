Токио, , 05:17 — REGNUM Японский разработчик и издатель видеоигр Atlus анонсировал HD-ремастер (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) игры Shin Megami Tensei: Nocturne для консоли Nintendo Switch. Трейлер проекта был опубликован 20 июля на YouTube-канале Nintendo.

Игра является одной из самых популярных в серии, релиз ремастера запланирован на весну 2021-года. Кроме того, разработчики сообщили новую информацию о новой игре франшизы — Shin Megami Tensei V, которая будет эксклюзивом Switch. Согласно предоставленной информации, она выйдет на портативной консоли в 2021 году.

Релиз Shin Megami Tensei: Nocturne состоялся на консоли PlayStation 2 20 февраля 2003 года. Это постапокалиптическая ролевая игра, в центре повествования которой находится школьник, превращающийся в демона после того, как в мире происходит апокалипсис.

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