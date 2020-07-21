Сеул, , 05:12 — REGNUM Южнокорейские власти стали получать жалобы от жителей Сеула, Пусана и других городов на наличие неких червей в водопроводной воде, сообщает агентство Рёнхап.

По его данным, власти южнокорейского Инчхона с 9 июля получили около 600 жалоб от жителей по этому вопросу. Жители утверждают, что в водопроводной воде завелись некие личинки. Городские службы подтвердили 166 случаев обнаружения непонятных организмов.

Власти предполагают, что насекомые могли отложить яйца в водоочистных сооружениях, в связи с этим личинки стали проникать в водопровод и доходить до потребителей. Подобные жалобы стали поступать и из других городов республики.

В связи с этим министерство по охране окружающей среды начало расследование. В частности, начаты проверки всех 484 водоочистных сооружений по всей стране.