Москва, , 05:09 — REGNUM Во вторник, 21 июля, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 22 июля в Москве будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха +13… +15 °С.

Ветер северо-западный, западный 5−10 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +18… +23 °С днём и +10… +15 °С ночью.

В среду, 22 июля, днём в столице ожидается +20… +22 °С. По области +17… +22 °С. Ночью в регионе ожидается +8… +13 °С. Днём дождь, гроза, порывистый ветер.