Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск впервые вошёл в пятёрку богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Об этом 21 июля сообщается на сайте журнала.

По данным издания, в настоящее время состояние Маска, которое ещё четыре месяца назад не превышало $25 млрд, оценивается в $74,2 млрд. Это переместило его на пятую позицию в списке самых богатых людей мира.

Оттеснённым на шестую позицию оказался бывший глава Microsoft Стив Балмер ($72,2 млрд), на седьмую — инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррен Баффет ($72 млрд).

Впереди Маска находятся глава компании Facebook Марк Цукерберг (4 место — $90,3 млрд), один из основателей Microsoft Билл Гейтс (3 место — $113,4 млрд), гендиректор французской группы компаний LVMH Бернар Арно (2 место — $113,8 млрд). Первое место уже третий год подряд занимает глава корпорации Amazon Джефф Безос ($189 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, основатель компаний Tesla и SpaceX, американский бизнесмен Илон Маск впервые вошёл в десятку богатейших людей мира по версии журнала Forbes. Как сообщает издание, это произошло к середине июля, после роста акций Tesla на 320%.

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