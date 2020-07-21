Мехико, , 04:36 — REGNUM Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Мексике достигло 349 396, сообщил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия 20 июля в ходе пресс-конференции.

За прошедшие сутки в республике были выявлены 5 172 подобных фактов и 301 смерть от осложнений при COVID-19. С начала пандемии в Мексике от этого заболевания умерло 39 485 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от коронавирусной инфекции скончалось 603 691 человек.

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