Москва, , 04:29 — REGNUM Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) предложила на первом этапе возобновления международного авиасообщения разрешить полёты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока, пишут 21 июля «Известия».

Свои предложения Росавиация направила в правительство России. Отмечается, что список составлен по географическому принципу — в каждом макрорегионе выбран аэропорт, который лучше других отвечает потребностям жителей соседних регионов.

Список стран, в которые можно будет возобновить авиасообщения, предстоит согласовать совместно Роспотребнадзору, Росавиации и МИД России. В будущем ведомства будут координировать свою работу и расширять перечень стран, полёты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны.

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