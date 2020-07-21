Пекин, , 04:28 — REGNUM Верховная народная прокуратура сообщила об аресте 7822 подозреваемых в подрыве финансовой безопасности за первую половину 2020 года, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Данный показатель был на 41,5% ниже, чем годом ранее. По данным прокуратуры, в период с января по июнь против 19 834 человек было начато преследование за преступления, связанные с подрывом финансовой безопасности, что на 25,5% выше, чем за аналогичный период годом ранее.

С апреля по июнь текущего года 5016 были обвинены в предоставлении мошеннических займов или сборе долгов незаконными методами, что на 22,9% выше в годовом исчислении.