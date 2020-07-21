Сеул, , 04:23 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Сообщается, что среди них 20 связаны с заражением внутри страны, остальные 25 случаев — завозные. При этом отмечается, что число выявленных инфицированных за сутки вновь превысило 40 после кратковременного спада сутками ранее.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло до 13 816. Число жертв осложнений COVID-19 осталось прежним — 296 человек.

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