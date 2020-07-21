Москва, , 04:16 — REGNUM Паводковая угроза на этой неделе сохраняется в шести регионах России, предупредили 20 июля специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Неблагоприятные природные условия, по их прогнозу, будут складываться до 27 июля в Псковской, Костромской, Ивановской, Ярославской, Владимирской, Нижегородской и областях.

«Прогнозируется подтопление пониженных участков местности, низководных мостов и участков автомобильных дорог», — говорится в сообщении.

Отмечается, что для минимизации возможных негативных последствий учёные рекомендовали властям регионов заблаговременно принять необходимые для сохранения инфраструктуры и транспортного сообщения меры.

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