Москва, , 04:00 — REGNUM Сотрудники лесных пожарных служб России за сутки потушили 103 пожара в лесах общей площадью 17 283 гектара, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».

Кроме того, продолжается активная ликвидация еще 129 действующих лесных пожаров на площади 20 404 гектара. Из них более 9 тысяч гектаров приходятся на территорию Ханты-Мансийского автономного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Миасском городском округе Челябинской области объявили режим ЧС из-за природных пожаров.

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