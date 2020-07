Вашингтон, , 03:59 — REGNUM При старте сбора предзаказов на PlayStation 5 Sony может ввести ограничения на количество приобретаемых консолей. Об этом 21 июля сообщил портал We Got This Covered.

Пользователям форума ResetEra путём манипуляции с HTML-кодом магазина Sony удалось добавить PlayStation 5 в корзину покупок. При попытке добавить больше одной консоли они увидели сообщение: «Вы можете приобрести только одну версию консоли PS5: Disc или Digital. Вы уже добавили одну консоль PS5 в корзину».

Таким образом, существует вероятность того, что те покупатели, которые попытаются приобрести через предзаказ более одной консоли, вряд ли смогут это сделать в первоначальный период продаж, не прибегая к дополнительным ухищрениям.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony решила резко нарастить объёмы производства PlayStation 5. Согласно информации, опубликованной Bloomberg и Nikkei Asian Review, к концу 2020 года компания планирует произвести от 9−10 тыс. PlayStation 5.

Читайте ранее в этом сюжете: Bloomberg: Sony резко увеличила объёмы производства PlayStation 5