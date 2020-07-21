Анадырь, , 03:49 — REGNUM На Чукотке до 3 августа включительно продлили действие мер безопасности, введённых из-за эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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Ещё две недели не будут на Чукотке работать ночные клубы, развлекательные и досуговые центры. При этом в округе идёт третий этап снятия ограничений: работает общепит, детские лагеря, кинотеатры.

Тестирование транзитных пассажиров в аэропортах Анадыря, Певека и Билибино сохраняется.

На 20 июля на Чукотке зарегистрировано 148 случаев заражения коронавирусом, из них 142 человека выздоровели, двое пациентов умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы от Петербурга Сергей Боярский призвал Роспотребнадзор открыть рестораны и торговые центры северной столицы.