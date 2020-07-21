Вашингтон, , 03:48 — REGNUM Ношение медицинской маски в условиях пандемии коронавируса нового типа является патриотичным, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Мы все едины в наших стремлениях победить Невидимый Китайский Вирус, и многие люди говорят, что носить медицинскую маску, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию — это патриотично. Нет никого патриотичней меня, вашего любимого президента!», — заявил он.

Трамп также приложил к сообщению свою фотографию в медицинской маске с логотипом президента США.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1285299379746811904

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не собирается обязывать американцев носить средства индивидуальной защиты в публичных местах. Он отметил, что каждый сам вправе выбирать, стоит ли ему надевать маску или же нет.

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