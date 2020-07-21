Лондон, , 03:44 — REGNUM Дополнение Heart of Deimos к многопользовательской игре Warframe будет представлено во время онлайн-мероприятия TennoCon 2020. Об этом 21 июля сообщил портал DSOGaming.

Проведение онлайн-конференции запланировано на 1 августа 2020 года. Отмечается, что геймеры также смогут бесплатно получить броню Hydroid Prime и эксклюзивное оружие Athodai. Подробности все желающие могут узнать, посетив соответствующую страницу на сайте проекта.

Разработкой Warframe занимаются компании Digital Extremes и Panic Button Games. Ранее в июле 2020 года ИА REGNUM сообщило, что китайская компания Tencent планирует приобрести компанию Leyou Technologies, которая является материнской по отношению к Digital Extremes.

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