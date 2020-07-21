Лима, , 03:42 — REGNUM 357 681 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрирован в Перу с начала пандемии, 20 июля сообщается на сайте перуанского министерства здравоохранения.

При этом 245 081 человек выздоровели. За сутки в стране было зафиксировано 4 091 новый случай инфицирования и 97 смертей от COVID-19.

Всего в Перу от осложнений при данном заболевании скончалось 13 384 пациента. Также в стране было проведено 2 084 311 тестов на выявление SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля, по данным Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ), в мире число фактов заражения коронавирусом превысило 14,3 млн.

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