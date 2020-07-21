Алфарета, , 03:27 — REGNUM Тактический многопользовательский шутер (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Rogue Company вышел в ранний доступ в сервисе Epic Game Store. Разработчики выложили релизный трейлер 20 июля на YouTube-канале проекта.

Стоит также отметить, что игра вышла на всех основных платформах: ПК, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch. Создатели Rogue Company попытались сделать её отличающейся от Valorant и подобных.

В частности, в этом тактическом шутере команды не будут стартовать в зоне возрождения, каждый игрок будет прыгать с парашютом и будет решать, в каком именно месте карты ему стоит приземлиться.

Разработкой Rogue Company занимается студия First Watch Games, в качестве издателя выступает Hi-Rez Studios. В игре будут присутсвовать различные PvP-решимы (PvP — Player versus Player — игрок против игрока).

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