Благовещенск, , 03:13 — REGNUM В Амурской области за минувшие сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. С момента начала пандемии в регионе зарегистрировали 2423 носителя SARS-CoV-2, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Наибольшее число носителей коронавируса выявлено в столице региона — в Благовещенске инфицирование подтвердилось у 1053 человек, на втором месте город Свободный — 537 и на третьем Тында — 175 человек.

Полностью излечились в Приамурье 1252 пациента. 35 человек скончались.

В области провели почти 149 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, МЧС и Минобороны России отправляют в Киргизию самолёты с медицинскими специалистами и оборудованием, необходимым для борьбы с коронавирусом.