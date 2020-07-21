Вашингтон, , 03:13 — REGNUM Онлайн-магазин по продаже видеоигр Epic Games Store официально присоединился к сервису GOG Galaxy 2.0. Об этом 20 июля сообщил журнал PC Gamer.

Таким образом, геймеры, имеющие игры в библиотеке Epic Games Store, смогут запускать их через клиент, разработанный компанией CD Project. Стоит отметить, что до этого единственным сервисом, поддерживающим интеграцию с Galaxy 2.0, был Xbox Live.

«Это важный шаг на пути к разрушению стен между магазинами (игр и ПО для — ИА REGNUM) ПК», — сказал генеральный директор Epic Games Store Стив Эллисон.

«В конечном счете, владение цифровыми товарами должно быть универсальным понятием, независимым от магазинов и платформ», — заявил в свою очередь глава и основатель Epic Games Тим Суини.

https://twitter.com/TimSweeneyEpic/status/1285287801731391488

Идея клиента GOG Galaxy 2.0 состоится в том, что игроки получают возможность запускать игры из его библиотеки, вне зависимости от того, в каком сервисе они были приобретены.

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