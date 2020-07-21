Пекин, , 03:09 — REGNUM Министерство водных ресурсов КНР объявило высший, первый уровень реагирования в связи с наводнением на реке Хуайхэ, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Уровень воды на гидрологической станции Ванцзяба, расположенная на главном течении реки Хуайхэ вырос до 29,66 метра к 6:36 по местному времени 20 июля, сообщили в Комиссии реки Хуайхэ в городе Бэнбу провинции Аньхой на востоке Китая.

Река Хуайхэ длиной 1000 км является одной из ключевых водных артерий, протекающих между реками Янцзы и Хуанхэ. Главное русло реи Хуайхэ, по прогнозом синоптиков, будет становиться только полноводнее в ближайшие три дня.

Угроза наводнения была объявлена в некоторых районах провинций Шаньси, Хэнань, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу. Метеорологи также предупреждают о возможных сходах оползней в ряде районах провинций Сычуань и Гуйчжоу, а также в городе центрального подчинения Чунцине.