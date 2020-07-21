Хух-Хото, Китай, , 03:03 — REGNUM Узорчатое посевное поле в стиле Тайцзи во Внутренней Монголии на севере Китая был признано Агентством сертификации мировых рекордов «крупнейшим сельскохозяйственным полем с узором Тайцзи», сообщает 20 июля агентство Синьуха.

Узор Тайцзи составлен из пшеницы и цветков рапса. Его диаметр составляет 1301,13 метра при общей площади 1,33 млн кв. км. Данный ландшафт был создан Фермой Шивэй в поместье на правом берегу реки Аргунь, вдоль которое пролегает граница с Россией. Само поместье представляет из себя комплексный проект в сфере сельского хозяйства, культуры и туризма.

В последние годы Ферма Шивэй развивалась в направлении экотуризма и этнической культуры. Представитель фермы Тянь Иминь заявил, что получение сертификата «крупнейшего сельскохозяйственного поля с узором Тайцзи» поможет усилить популярность фермы и превратить ее в крупный туристический объект.