Вашингтон, , 03:01 — REGNUM Киберспортивную команду армии США обвинили в том, что удаляя нежелательные комментарии в Twitch и блокируя пользователей она нарушает Первую поправку к Конституции страны. Об этом 21 июля сообщила газета The Washington Post.

После того, как команда завела аккаунт на сервисе и начала проводить трансляции, некоторые пользователи начали задавать в комментариях вопросы, касающиеся темы военных преступлений вооружжённых сил США.

Модераторы канала стали удалять эти сообщения, однако юристы Института рыцарей Первой поправки Колумбийского университета (Columbia University’s Knight First Amendment Institute) заявили, что эти действия нарушают Первую поправку и право пользователей на высказывание неудобных или нежелательных для армии мнений.

Они обратили внимание, что армия США (а значит и её киберспортивная команда) подчиняются правительству страны, а значит воспрепятствование высказыванию гражданами мнений с её стороны является незаконным.

Стоит отметить, что в 2018 году в США уже имел место судебный прецедент, связанный с подобным вопросом. Тот же Институт рыцарей Первой поправки Колумбийского университета подал иск в суд поповоду того, что президент США Дональд Трамп не может блокировать пользователей Twitter за высказывание мнений. Судья Манхэттенского окружного судаНаоми Райс Бухвальд заявила, что глава США не имеет права совершать подобные действия.

Напомним, Первая поправка к Конституции США, в частности, гарантирует, что Конгресс США не будет посягать на свободу слова, свободу прессы и не будет ограничивать право народа на обращение к правительству страны с петициями об удовлетворении жалоб.

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