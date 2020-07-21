Владивосток, , 02:38 — REGNUM В Приморье по нацпроекту «Здравоохранение» продолжается оснащение онкологической службы — комплект современного оборудования для ранней диагностики рака поступил в эндоскопическое отделение краевого онкодиспансера, сообщает корреспонденту ИА REGNUM.

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Новое оборудование начнут использовать уже на этой неделе — в день будут принимать по 30 пациентов.

Новый комплект японского производства, благодаря которому специалисты онкоцентра совершат долгожданный технологический прорыв в ранней диагностике рака.

«Изображение внутренних органов, которое передаёт оборудование, позволит специалистам найти на обследовании самые незначительные изменения на слизистой у пациента. Это позволит незамедлительно начать лечение больного и полностью избавить его от онкологии», — пояснил и.о. заведующего эндоскопическим отделением Александр Тарасенко.

Все врачи прошли обучение. Оборудование закуплено за счёт нацпроекта «Здравоохранения» — 155 млн рублей выделено по программе «Борьба с онкологическими заболеваниями».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском краевом онкологическом диспансере внедряют лечение радием пациентов с раком предстательной железы четвертой стадии с костными метастазами.