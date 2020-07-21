Приштина, , 02:56 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 20 июля сообщили, что за сутки в результате обследования 485 образцов в крае было выявлено 142 новых случая заражения коронавирусом. 101 человек был признан излечившимся. Эпидемиологическая ситуация в крае начинает приходить в норму. Число активных случаев заражения в крае постепенно начинает снижаться.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 5875 случаев заражения коронавирусом. 139 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них четверо — за последние сутки. 3069 пациентов уже здоровы. Лечение проходят 2669 человек.

На стационарном лечении находятся 303 пациента с COVID-19, среди них 38 пациентов в тяжелом состоянии и 14 подключены к аппаратам ИВЛ.

По мере того как эпидемиологическая ситуация ухудшается, оппозиция все активнее критикует антикоронавирусную политику правительства Авдуллы Хоти.Тем временем в понедельник, 13 июля, вступил в силу новый пакет ограничительных мер: в числе прочего на территории Косово прекращена работа детских садов.

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