Красноярск, , 02:56 — REGNUM Во вторник, 21 июля, в Красноярске будет облачно, временами дождь, гроза, температура воздуха +23… +25 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:10 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 21 на 22 июля ожидается до +15 °C.

Скорость восточного ветра 3−8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Давление — 723 мм рт. ст.

В среду, 22 июля, в Красноярске до +20 °C днём и до +12 °C ночью.

В четверг, 23 июля, в Красноярске ожидается до +18 °C днём. Ночью до +10 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 21 июля в центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, на севере центральных районов края местами сильные дожди.