Тирана, , 02:56 — REGNUM В министерстве здравоохранения Албании 20 июля сообщили о том, что за последние сутки в результате обследования 267 человек в стране был выявлен 81 новый случай заражения коронавирусом. При этом ещё 41 человек был признан излечившимся. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Всего в Албании был выявлен 4171 случай заражения коронавирусом. 2352 человека уже излечились от COVID-19. Лечение проходит 1706 человек. Число активных случаев заражения и пациентов в тяжелом состоянии продолжает увеличиваться. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану, Дуррес, Шкодру и Влёру.

113 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умер один из пациентов — мужчина в возрасте 80 лет.

Журналисты отмечают, что способность властей и жителей страны к соблюдению строгих мер уже исчерпана. Страна ждет притока туристов, который поможет хоть как-то смягчить экономический кризис в стране. Тем не менее большинство европейских стран включили Албанию в список стран, нежелательных для посещения. Туристические агентства вынуждены вернуть средства клиентам, отказавшихся от их услуг и уходят в убыток: по сравнению с прошлым годом уровень доходов от туризма составляет всего 1%.

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