Богота, , 02:19 — REGNUM 204 005 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Колумбии, в том числе новые — 6 727, сообщается на странице в Twitter колумбийского минздрава.

Кроме того, с начала пандемии в стране от COVID-19 излечились 95 804 человек. Кроме того, за этот период времени в республике было проведено 1 236 569 исследований на SARS-CoV-2.

За сутки в Колумбии выявили 193 летальных исхода от осложнений при COVID-19. Всего в стране от последствий данного заболевания скончались 6 929 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Колумбии решили отменить с 21 июля запрет на полеты внутри Колумбии.

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