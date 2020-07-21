Стокгольм, , 08:13 — REGNUM Шведское средство массовой информации (СМИ) Sveriges Radio запретило своим читателям и слушателям использовать в комментариях под новостными материалами такие слова, как «эскимос» и «индиец». По мнению редакции эти «расистские» слова» приравнены к такому же расистскому выражению, как «негр». Соответствующее предупреждение появилось на официальной странице Sveriges Radio в социальной сети Facebook. Об этом 20 июля сообщила газета Fria Tider.

Таким образом, Sveriges Radio стало первым шведским СМИ, которое ограничило своих читателей и слушателей в употреблении перечисленных слов. Прежде всего, правило относится к подписчикам СМИ в социальных сетях. Нарушители будут заблокированы.

«Теперь поле для комментариев было очищено, а такие расистские слова, как «индеец» и «эскимос», НЕ приветствуется… Поскольку люди больше не используют слово на букву «н» для обозначения чернокожих, то это же самое относится и к вышеуказанным словам. Они не применимы. Если вы продолжите использовать эти слова в наших комментариях, вас могут заблокировать», — сообщается на странице Sveriges Radio в Facebook.